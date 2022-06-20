В Воронеже в День памяти и скорби резко похолодает

Гроза вероятна и 22, и 23 июня. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Воронежские синоптики сообщили о резком похолодании в среду, 22 июня. Правда, погода скорее станет просто комфортнее. С нынешней жары выше +30 температура упадет до +23. При этом возможна гроза. Вообще с середины наступившей недели пойдут дожди, после которых станет тепло, но не жарко.

В ночь на вторник, 21 июня, при переменной облачности будет +19. Днем на солнце будут набегать тучи, столбик термометра подскочет до +31.

В среду, 22 июня, ночью вместо юго-западного подует западный ветер. Он и принесет с собой сперва незаметное по сравнению с сутками ранее похолодание до +17. Но и днем за счет гроз температура поднимется несильно – до +23.

Ночью в четверг, 23 июня, снова вероятна гроза уже при +15 градусах. Днем подует восточный ветер. Он тоже может принести грозу. Температура будет держаться в районе +22.

В пятницу, 24 июня, ночью северо-восточный ветер принесет сильный дождь при +15 градусах. Днем осадки возможны, но не сильные. Сквозь тучи будет выглядывать солнце. Потеплеет до +24 градусов.