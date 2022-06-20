Воронежские легкоатлеты завоевали три золота и бронзу на крупных соревнованиях

Эмилия Тангара на пьедестале. Фото: cspsk-vrn.ru

В Чебоксарах прошли крупные всероссийские соревнования Мемориал Ардалиона Игнатьева. Ардалион Васильевич был первым олимпийцем Чувашской Республики, который в 1956 году в Мельбурне завоевал бронзу Олимпиады в беге на 400 метров. Этот выдающийся спринтер был чемпионом и рекордсменом Европы, а также 15 раз выигрывал чемпионат СССР.

В соревнованиях участвовали ведущие легкоатлеты страны. Воронежские спортсмены сумели завоевать четыре медали, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

В беге на 1500 метров победила многократная чемпионка страны Светлана Аплачкина. На финише она в своем фирменном стиле вырвалась вперед и показала результат 4 минуты 18,57 секунды. На полсекунды от нее отстала спортсменка из Курской области Дина Александрова. Напомним, недавно Светлана победила на Мемориале братьев Знаменских в Москве и международном легкоатлетическом марафоне «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. У мужчин в этом же виде программы четвертым стал наш спортсмен Иван Семёнов.

Еще одним победителем Мемориала стал на земляк Ринат Шабаев. Ему не было равных на дистанции 800 метров. Ринат финишировал с результатом 1 минута 51,52 секунды. Ближайшего преследователя Никиту Егорова он опередил на 0,61 секунды.

Ринат Шабаев победил на дистанции 800 метров. Фото: cspsk-vrn.ru

В барьерном беге на 400 м победила наша темнокожая бегунья Эмилия Тангара. Она с первых метров дистанции захватила лидерство и финишировала не только с солидным преимуществом, но с личным рекордом - 57,62 секунды. У серебряной медалистки Лианы Васильевой из Нижегородской области наша спортсменка выиграла почти три секунды. Ранее Эмилия дважды была третьей – на Мемориале братьев Знаменских и на «Фестивале спринта» в Москве.

Еще одну медаль в этом же виде программы завоевал Артем Додуладенко. Он стал бронзовым призером с результатом 53,82 секунды.