В Воронеже на Петровской набережной вырубят часть деревьев

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже продолжается благоустройство Петровской набережной, стартовавшее на прошлой неделе. На планерке в мэрии 20 июня 2022 года и. о. заместителя главы администрации по градостроительству Александр Головацкий рассказал о ходе работ, сообщает газета «Новости Воронежа».

К этому моменту на участке набережной установили ограждение, начался демонтаж старых бордюров, парапетов и плитки.

- В настоящее время прорабатывается организация временного обхода площадки, продолжаются согласования с проектировщиками и эксплуатационными службами, ведется оформление порубочного билета, – сообщил Головацкий.

По данным мэрии, часть деревьев придется вырубить – они либо расположены в зоне работ, либо находятся в аварийном состоянии. Однако, по поручению мэра Вадима Кстенина, каждое дерево пройдет дополнительное обследование, чтобы минимизировать объемы вырубки.