В Воронеже с 21 июня закроют доступ в парк «Алые паруса»

Фото из архива КП Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

С 21 июня доступ в парк «Алые паруса» в Воронеже закроют для посещения. Здесь начинают монтировать оборудование для проведения общегородского выпускного. Об этом сообщила вице-мэр по соцполитике Надежда Савицкая на планерке в городской администрации.

Она напомнила, что сам выпускной пройдет 25 июня. И подготовка к нему завершается. Ключевой задачей, которую поставил мэр Вадим Кстенин, по-прежнему, остается безопасность. Для ее решения уже заключен контракт на охрану. Кроме того, в парке прошло несколько межведомственных совещаний с участием педагогов, которые будут сопровождать детей.

Кроме того, решили все вопросы, как будут доставлять выпускников на праздник. Детали программы, в том числе, имена хедлайнеров, которые будут выступать на выпускном, организаторы предпочитают не раскрывать