В Воронеже водохранилище возле парка «Дельфин» очистили от водорослей

Михаил Воробьев, Мой и твой Воронеж. Фото: другой источник.

Участок водохранилища возле парка «Дельфин» в Железнодорожном районе еще недавно были покрыты ряской и водорослями. Однако там на днях навели порядок. Теперь поверхность воды радует глаз. Фото очищенного участка разместили в паблике «Мой и твой Воронеж».

При этом сообщили, что такая чистота во многом обеспечена благодаря тому, что в работе использовали недавно доставленную специальную косилку. Сотрудникам парка «Дельфин» очень помогли мужчины, занимающиеся прокатом катамаранов.

В результате удалось очистить 90 процентов акватории водохранилища возле парка.

Напомним, недавно работники парка «Дельфин» объявили о поиске волонтеров для борьбы с вандалами.