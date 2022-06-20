В воронежских вузах стартовала приемная кампания

С 20 июня вузы Воронежской области начали принимать заявления на поступление от абитуриентов через портал Госуслуг. Об этом рассказали в пресс-службе департамента образования, науки и молодежной политики.

В 2022 году более 64% выпускников поступят на бюджет: для них выделено более 588 тысяч мест. Это на 11,5 тысяч больше, чем в предыдущем году.

Подать заявление можно на сервисе «Поступление в вуз онлайн». Для этого необходимо подтвердить учетную запись на портале Госуслуг. Абитуриенты могут подать документы одновременно в пять вузов и выбрать до 10 направлений. Если данные об аттестате и индивидуальных достижениях уже есть в профиле, то загружать отдельно их не нужно. Вуз сам запросит необходимые копии или оригинал, если того требуют их правила.

Прием документов осуществляется в государственные и муниципальные учреждения и в некоторые частные по программам бакалавриата и специалитета на любую форму обучения, в том числе на платное и целевое направления.

Также можно заключить договор на платное обучение в электронном виде, узнать о датах дополнительных вступительных испытаний или место в конкурсных списках, установить уведомление о зачислении в вуз, корректировать информацию в заявлении или вообще отозвать его.

Кстати, прием заявлений будет длиться до 25 июля. 9 августа издадут приказы о зачислении.