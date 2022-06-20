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Происшествия20 июня 2022 10:49

В Воронеже пенсионерка перевела мошенникам на «безопасные счета» 300 тысяч рублей

Звонившие представились сотрудниками банка
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

На уловку аферистов попалась 71-летняя жительница Воронежа. Доверчивая пенсионерка перевела им 300 тысяч рублей своих сбережений. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 20 июня.

Женщина пояснила, что ей поступил телефонный звонок от якобы сотрудников финансовой организации. Те сообщили, что ее банковский счет подвергся несанкционированному доступу и персональные данные попали к мошенникам. Они предложили пенсионерке выход – перевести все имеющиеся сбережения на определенные «безопасные счета».

Поверив, женщина отправилась в отделение банка, сняла деньги со счета и перевела их на указанные реквизиты. В дальнейшем потерпевшая рассказала о случившемся своим знакомым, которые рекомендовали ей незамедлительно обратиться в полицию. Причиненный ущерб составил 300 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело.