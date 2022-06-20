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Общество20 июня 2022 10:15

В Воронеже утвердили проект железнодорожной ветки до военного аэродрома «Балтимор»

По нему на аэродром планируется поставлять военную технику, вооружение и ГСМ
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Воронеже утвержден проект строительства новой железнодорожной ветки до военного аэродрома «Балтимор». Постановление подписал мэр Вадим Кстенин. Документ опубликовали на сайте городской администрации.

Новый участок свяжет аэродром с путями, которые находятся в собственности ОАО «РЖД». Его примерная протяженность – 5 километров. По нему на аэродром планируется поставлять военную технику, вооружение, ГСМ, боеприпасы, а также другое обеспечение.

Ранее сообщалось, что новая железная дорога призвана соединить объекты военного аэродрома со старой, также однопутной, веткой в Тенистом, которая идет до улицы Острогожской и находится под управлением КБХА.