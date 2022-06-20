В Воронеже экс-начальника пожарно-спасательной части задержали по подозрению в крупной взятке

Бывшему начальнику придется отвечать в суде за получение крупной взятки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Начальник пожарно-спасательной части, базирующейся в микрорайоне Сомово, попался на крупной взятке. Оперативные мероприятия по разоблачению преступной деятельности 43-летнего мужчины вели сотрудники регионального УФСБ и ГУ МВД. А уголовное дело возбудили работники Следственного комитета.

По версии следствия, 43-летний теперь уже бывший начальник пожарно-спасательной части в 2019 году сообщил подчиненному, что он может не ходить на работу, но часть зарплаты за это должен перечислять своему шефу. Любитель «халявы» согласился. В итоге с марта 2019-го по март 2022 года, то есть, в течение трех лет на банковскую карту 43-летнего мужчины пришли в общей сложности 180 тысяч рублей.

Бывшего начальника задержали, на допросе он признал свою вину. Обычно в таких случаях в СИЗО людей не держат, так случилось и на этот раз. 43-летний мужчина до суда будет находиться под подпиской о невыезде. Уголовная статья у него достаточно тяжелая – п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Максимальная ответственность за нее весьма суровая – штраф от двух до четырех миллионов рублей, либо и вовсе колония на срок от 7 до 12 лет.