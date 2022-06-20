Сбер увеличил кредитный портфель АПК Воронежской области на 11%

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Сбер нарастил объемы поддержки агропромышленного комплекса Воронежской области. С начала текущего года кредитный портфель банка по этому направлению вырос на 11% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и достиг 70 млрд рублей.

В ходе XV межрегиональной выставки«День Воронежского Поля-2022» Сбер представил собственные продукты и технологии для аграриев. Компании экосистемы СберКорус, СберМаркет, СберЛизинг, Деловая среда, Strategy Partners рассказали о цифровизации, страховых продуктах, новых технологиях и сервисах для растениеводства и животноводства.

Предприятия агропромышленного комплекса – это основа экономического потенциала Черноземья. В Воронежской области Сбер обслуживает более 3 000 агропредприятий. Более 70% кредитного портфеля приходится на отрасль сельского хозяйства, а 30% на пищевую промышленность. Сбер выступает одним из основных проводников государственных мер поддержки бизнеса. В рамках льготного финансирования Воронежское отделение Сбера направило на поддержку сельхозтоваропроизводителей около 40 млрд рублей.

Наталия Цайтлер, председательЦентрально-Черноземного банка ПАО СберБанк:

«Наш мир меняется. Идет глобальная перестройка экономических связей и цепочек. Вопросы продовольственной безопасности страны стали еще более актуальными. Участники рынка столкнулись с новыми вызовами.Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы придать отрасли новое звучание.Помогать нашим партнерам выходить на новые уровни развития.Компетенции и ресурсы Сберапозволяютнам быстро адаптироваться к новым условиям и предлагать эффективные решения бизнесу.И это не только финансовая поддержка, но и помощь в вопросах логистики, страхования, применения технологий на основе искусственного интеллекта, юридического сопровождения».

«День Воронежского Поля-2022» состоялся 17 июня в Лискинском районе Воронежской области. В рамках мероприятия более 150 компаний-участников поделились своими достижениями в агропромышленном комплексе.