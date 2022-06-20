Под Воронежем легковушка после ДТП с КамАЗом врезалась в ограждение и опрокинулась

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла в воскресенье, 19 июня, в 13:50 в Рамонском районе. На 482 километре автодороги М-4 «Дон» столкнулись КамАЗ и «Лада Гранта». В результате водитель легковушки и его пассажирка попали в больницу. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным, 27-летний житель Краснодарского края на КамАЗе при перестроении допустил столкновение с «Ладой», под управлением 55-летнего местного жителя. В результате легковушку отбросило на дорожное ограждение с последующим опрокидыванием.

Водитель и его 29-летняя пассажирка получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.