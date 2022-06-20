Протяженность новой железной дороги до воронежского аэродрома "Балтимор" составит 5 километров

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Проект строительства новой железнодорожной ветки до военного аэродрома «Балтимор» утвердили в администрации Воронежа. Об этом сообщило воронежское издание «De Facto». Ветку протяженностью пять километров проложат от военного объекта к существующим путям, которые находятся в собственности РЖД.

По новому участку будут доставлять на аэродром вооружение, военную технику, боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Участок дороги разместится на общей площади в 26,7 га. Общественные слушания проходили в онлайн-режиме с 13 по 20 мая 2022 года на сайте «Активный электронный гражданин». Проект новой железнодорожной ветки разработан на основании заявления девелопера Антона Евсеева.