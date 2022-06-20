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Происшествия20 июня 2022 8:21

Пенсионерка погибла в частном доме во время пожара под Воронежем

Причина ЧП устанавливается
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

Пожар случился в частном доме на улице Ворошилова в селе Девица Семилукского района 19 июня. Во время возгорания погибла 61-летняя женщина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.

Сообщение на пульт дежурного поступило в 14.31. На место пожара прибыли 12 человек на 3 спецмашинах.

Пламя в здании площадью 72 кв. м удалось потушить в 15.05. Однако огонь успел повредить кровлю. Крыша обрушилась по всей площади дома. Также выгорела жилая комната 16 кв. м и веранда 9 кв. м.

Причины пожара и смерти хозяйки дома устанавливаются.