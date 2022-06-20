В Воронежской области легковушка врезалась в мопед: пострадали подростки 13 и 15 лет

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

«Лада» сбила двух подростков на мопеде в воскресенье, 19 июня, в 21:20 часов в Семилукском районе. 13-летний мальчик и 15-летняя девочка с травмами находятся в больнице. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Авария произошла на автодороге «Обход города Воронеж». По предварительным данным полиции, 29-летний местный житель делал левый разворот с правой обочины и не убедился в безопасности маневра. Так легковушка столкнулась с движущимся со стороны села Семилуки по направлению в село Губарево мопедом "Оrion Gryphon", за рулем которого находился 13-летний мальчик.

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

В результате ДТП водитель мопеда и его пассажирка получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Полиция проводит проверку.