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Происшествия20 июня 2022 7:15

На воронежской трассе мотоциклист перевернулся и погиб на месте

Мужчина скончался до приезда скорой помощи
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла вечером в воскресенье, 19 июня. Мотоциклист примерно в 19.40 часов в Новоусманском районе погиб на 529 километре автодороги М-4 «Дон». Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным, 29-летний местный житель на «Ямаха YZF-R1» двигался со стороны Ростова-на-Дону в сторону Москвы. Молодой человек не справился с управлением и его транспортное средство опрокинулось.

Мотоциклист от полученных травм скончался на месте до приезда скорой. По данному факту полицейские проводят проверку.