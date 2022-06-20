Желтый уровень погодной опасности снова объявлен в Воронежской области из-за сильного ветра

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В понедельник, 20 июня, в Воронежской области синоптики снова объявили желтый уровень погодной опасности. На этот раз порывы ветра могут достигать скорости до 17 м/с. Конкретные районы не называются. Информация появилась на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение о неблагоприятной погоде в регионе будет действовать в течение дня понедельника как минимум до 18.00.

Между тем, воронежцев на новой рабочей неделе ждет жара до +30. Временами дожди. А 22 июня в регионе снова прогнозируют сильный дождь, грозу и ветер 15-18 м/с.