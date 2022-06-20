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Общество20 июня 2022 6:30

Воронежские волонтеры выходили и выпустили на волю бельчат в Кожевенном кордоне

Малыши оказались в дикой природе после реабилитации
Евгения ФРОЛОВА

Зооволонтеры выпустили на волю в Кожевенном кордоне четырех бельчат. Произошло это в воскресенье, 19 июня. Видео прощания с питомцами, прошедшими реабилитацию, опубликовал на своей странице во ВКонтакте центр помощи диким животным «Сердце леса».

На кадрах активные малыши, которым жизнь в городских условиях явно не так по душе как на природе, дружно выпрыгивают из розового контейнера и тут же скрываются в лесу.

Горожане даже спросили в комментариях, все ли будет в будущем хорошо с малышами. Волонтеры заверили, что их поселили в природоохранной зоне.

Ранее воронежские волонтеры взяли под опеку бельчонка, которого мама выбросила из гнезда.