На трассе в Воронежской области у грузовика вспыхнуло колесо

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

Серьезное ЧП чуть было не случилось ночью на трассе в Воронежской области 20 июня. У грузового Тонара неожиданно на автодороге "Таловая-Новохоперск" прямо на ходу загорелось колесо.

Сигнал о случившемся поступил на пульт дежурного в 1:39. Пожарные приехали быстро и в считанные минуты потушили огонь. Благодаря этому серьезных последствий удалось избежать. Пострадавших в этом дорожном происшествии, к счастью, тоже нет. На месте пожара работали 2 человека, 1 единица техники.

МЧС по Воронежской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам экстренных служб «112» или «101».