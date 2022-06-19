Воронежцы увидят парад планет 24 июня

Жители Воронежской области смогут увидеть парад планет невооруженным глазом. Планеты выстроятся в порядке удаления от Солнца в пятницу, 24 июня. Об этом сообщили в сообществе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия».

В нашем регионе астрономическое явление будет видно между 02.00 и 03.00.

Меркурий будет ближе всех к Солнцу, затем яркая Венера, между планетами окажется стареющая Луна, на фоне созвездия Рыб расположится красный Марс, около границы созвездий Рыб и Кита - Юпитер, в созвездии Козерога будет виден Сатурн.

Между Венерой и Марсом спрячется Уран, а между Юпитером и Сатурном – Нептун. В последний раз в такой последовательности планеты выстраивались в декабре 2004 года.