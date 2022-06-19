Вандалы во второй раз разгромили подземный переход в Воронеже

Горожане делятся фотографиями разрушений в социальных сетях Фото: "Типичный Воронеж".

Подземный пешеходный переход, который недавно отремонтировали на улице Волгоградская, во второй раз разрушили вандалы. Отломали потолочную плитку и разрушили часть ступеней. Фотографии перехода опубликовали воронежцы в городских пабликах в социальной сети «ВКонтакте» в воскресенье, 19 июня.

В комментариях к постам горожане осуждают хулиганов, а также обвиняют подрядчика в некачественном ремонте. По предположению жителей, при ремонте использовали материалы не самого лучшего качества.

В мэрии Воронежа рассказали, что на место уже выезжали специалисты районного комбината благоустройства.

- Все элементы, которые мешали движению, были демонтированы. Завтра на место выедут заказчик работ и подрядчик. Будут приложены всё усилия для восстановления перехода, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в первый раз переход пострадал в феврале 2022 года, буквально через месяц после окончания работ. Тогда горожане также делились снимками с обрушением потолка.