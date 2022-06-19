В Хоперском заповеднике Воронежской области в июле откроется новая экотропа

Монтажные работы почти завершены Фото: Хопёрский государственный природный заповедник, ВКонтакте.

Новая экологическая тропа «Самый русский зверь» откроется в Хоперском заповеднике уже в июле. В ближайшее время завершатся монтажные работы. Затем какой-то время тропа будет работать в тестовом режиме. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника в воскресенье, 19 июня.

Разработкой проекта занимается агентство развития природных территорий «За природу» (Воронеж). Новая экотропа оснащена множеством интерактивных объектов. Они уже стоят на берегу.

- Самый сложный объект на экскурсионном маршруте – это понтонная переправа через озеро Большое Голое, - рассказали в пресс-службе заповедника. - Она состоит из самого понтона и двух причалов с трапами. Уровень воды в озере Большое Голое – переменчив. Весной уровень воды высокий, за лето может сильно упасть, а осенью снова повыситься. Но переправа должна быть удобной для туристов весь навигационный сезон и при любом уровне обводненности.

Название экотропы посвящено русской выхухоли. Посетители маршрута узнают об особенностях биологии этих животных, а также о научных исследованиях, которые проводил заповедник для изучения этого скрытого вида.

Отметим, с проектом экологической тропы «Самый русский зверь» заповедник победил в конкурсе грантов «Красивый мир» в номинации «Экологическое просвещение». Работы по обустройству экскурсионного маршрута начались в середине лета 2021 года.