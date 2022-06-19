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Общество19 июня 2022 11:51

Уходит эпоха: в Воронеже снимают вывески с ресторанов «Макдональдс»

Конструкции демонтировали на Генерала Лизюкова и на проспекте Революции
Мария Щербакова
В Северном районе приступили к демонтажу вывести

В Северном районе приступили к демонтажу вывести

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Из Воронежа окончательно уходит «Макдональдс» - начали снимать вывести с ресторанов. Так, в воскресенье, 19 июня, приступили к демонтажу конструкции на улице Генерала Лизюкова, 4г. Уже сняли большую букву «М». Ранее убрали вывеску ресторана на проспекте Революции, 32а.

Уже сняли большую букву "М"

Уже сняли большую букву "М"

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Напомним, рестораны быстрого питания «Макдоналдс» закрылись в феврале, когда началась спецоперация на Украине. В мае стало известно, что компания не намерена возобновлять работу в России. Сеть ресторанов выкупил российский предприниматель Александр Говор. Ему ранее принадлежали заведения сети, открытие по франчайзингу в Сибири. Предприниматель намерен провести ребрендинг. Теперь рестораны будут называться «Вкусно и точка».