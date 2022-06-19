Уходит эпоха: в Воронеже снимают вывески с ресторанов «Макдональдс»

В Северном районе приступили к демонтажу вывести Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Из Воронежа окончательно уходит «Макдональдс» - начали снимать вывести с ресторанов. Так, в воскресенье, 19 июня, приступили к демонтажу конструкции на улице Генерала Лизюкова, 4г. Уже сняли большую букву «М». Ранее убрали вывеску ресторана на проспекте Революции, 32а.

Уже сняли большую букву "М" Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Напомним, рестораны быстрого питания «Макдоналдс» закрылись в феврале, когда началась спецоперация на Украине. В мае стало известно, что компания не намерена возобновлять работу в России. Сеть ресторанов выкупил российский предприниматель Александр Говор. Ему ранее принадлежали заведения сети, открытие по франчайзингу в Сибири. Предприниматель намерен провести ребрендинг. Теперь рестораны будут называться «Вкусно и точка».