Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 июня 2022 11:09

Воронежец перевел телефонным мошенникам почти миллион рублей

Мужчина поверил в хакерскую атаку банковского счета
Мария Щербакова
Возбудили уголовное дело по статье "мошенничество"

Возбудили уголовное дело по статье "мошенничество"

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель Центрального района Воронежа стал очередной жертвой телефонных мошенников. 26-летний мужчина перевел лже-сотруднику банка 928 тыс. рублей, поверив в хакерскую атаку на банковский счет. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в воскресенье, 19 июня.

Неизвестный по телефону сообщил мужчине, что для спасения средств от хакеров необходимо оформить кредит, а затем перевести полученные деньги на другой счет. Таким образом долговые обязательства будут погашены. Чтобы убедить абонента, звонивший пригласил к телефону женщину, которая представилась сотрудником правоохранительных органов из столичного региона. Пострадавший выполнил все инструкции, после чего «сотрудник банка» перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

По факту возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению.