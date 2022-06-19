Воронежец перевел телефонным мошенникам почти миллион рублей

Возбудили уголовное дело по статье "мошенничество" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель Центрального района Воронежа стал очередной жертвой телефонных мошенников. 26-летний мужчина перевел лже-сотруднику банка 928 тыс. рублей, поверив в хакерскую атаку на банковский счет. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в воскресенье, 19 июня.

Неизвестный по телефону сообщил мужчине, что для спасения средств от хакеров необходимо оформить кредит, а затем перевести полученные деньги на другой счет. Таким образом долговые обязательства будут погашены. Чтобы убедить абонента, звонивший пригласил к телефону женщину, которая представилась сотрудником правоохранительных органов из столичного региона. Пострадавший выполнил все инструкции, после чего «сотрудник банка» перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

По факту возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению.