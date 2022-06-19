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Происшествия19 июня 2022 9:21

В Воронежской области в ДТП с пьяным водителем пострадал 3-летний мальчик

Ребенка с травмами отвезли в больницу
Мария Щербакова
Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся

Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В ДТП в Грибановском районе пострадал 3-летний мальчик. Водитель автомобиля, в котором ехал ребенок, был пьян. Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет. Авария произошла на дороге «Курск-Борисоглебск-Грибановский-Посевкино-Большие Алабухи-Власовка» примерно в 13.20 субботы, 18 июня. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, 31-летний водитель ВАЗ-21102 нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. Автомобиль съехал в левый кювет и опрокинулся. В крови водителя обнаружили 1,07 мг/л. Ребенка с травмами доставили в больницу. Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.