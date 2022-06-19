В районе Воронежской области пьяный мужчина утонул на глазах друзей

В Новоусманском районе из реки достали тело 55-летнего мужчины. Он утонул на глазах друзей, которые и вытащили труп. Мужчина полез купаться пьяным. ЧП произошло в районе улицы Набережная в Новой Усмани. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации в субботу, 18 июня.

Там пояснили, что мужчина купался в несанкционированном месте. При этом недавно районная администрация в социальной сети получила обращение с просьбой насыпать песка в этом месте.

- Нет, песка не будет. И купаться там нельзя! Можно там, где дежурят спасатели и медики, где проверено дно, где обеспечивается общественный порядок. Таких мест в нашем районе три. Количество пляжей будем увеличивать сообразно возможностям контролировать ситуацию, - пояснили в администрации.

В 2022 году это первый несчастный случай на реке в Новой Усмани. В прошлом году в районе утонули 11 человек. Все они купались в стихийных местах.