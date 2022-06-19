Ночью на Северном мосту загорелся автомобиль: погибла женщина-водитель

Автомобиль врезался в опору моста Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В ночь на воскресенье, 19 июня, в Воронеже на Северном мосту после ДТП загорелась иномарка. Водитель, 41-летняя, женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

ДТП произошло примерно в 1.30 у дома №2 на Остужева. Водитель автомобиля «Ниссан Тиана» ехала со стороны правого берега. Она не справилась с управлением и врезалась в опору моста. В последствии автомобиль загорелся. Пассажира иномарки, 30-летнего мужчину, госпитализировали.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.