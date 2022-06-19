Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 июня 2022 6:55

Ночью на Северном мосту загорелся автомобиль: погибла женщина-водитель

30-летний пассажир «Ниссан Тиана» попал в больницу
Мария Щербакова
Автомобиль врезался в опору моста

Автомобиль врезался в опору моста

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В ночь на воскресенье, 19 июня, в Воронеже на Северном мосту после ДТП загорелась иномарка. Водитель, 41-летняя, женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

ДТП произошло примерно в 1.30 у дома №2 на Остужева. Водитель автомобиля «Ниссан Тиана» ехала со стороны правого берега. Она не справилась с управлением и врезалась в опору моста. В последствии автомобиль загорелся. Пассажира иномарки, 30-летнего мужчину, госпитализировали.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.