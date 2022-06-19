Рабочая неделя в Воронежской области начнется с жары

На рабочей неделе в Воронежскую область придет жара. Температура воздуха поднимется до +32 градусов. Прогноз дали в региональном гидрометцентре.

Понедельник, 20 июня, будет переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируют. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду ночью и 8-13 днем. Температура ночью 13-18 градусов тепла, днем 27-32.

В Воронеже без существенных осадков. Температура ночью 16-18 градусов тепла, днем 29-31.

Во вторник, 21 июня, небольшая облачность, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду ночью и 8-13 днем. Температура воздуха ночью 15-20 градусов тепла, днем 27-32.

В Воронеже ночью без существенных осадков, днем возможны кратковременные дожди. Температура ночью 18-20 градусов тепла, днем 29-31.