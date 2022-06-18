Воронежцам покажут 50 архивных снимков России XIX века

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

16 июля в художественном музее имени Крамского откроется выставка «Многоликая Россия». Проект представит воронежцам архивные фотографии Российской империи второй половины XIX - начала XX века из коллекции Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО.

Выставка раскроет малоизвестные аспекты истории, покажет разные грани русской жизни, как с исторической, так и с художественной точки зрения. Увидеть можно будет более 50 фотографий, которые с исторической точностью и художественной выразительностью передают разнообразие жизненного уклада населения российского государства во второй половине XIX века. Это работы известных мастеров фотоискусства второй половины XIX века: Ивана Барщевского, ателье «Буассона и Эгглер», Максима Дмитриева, Дмитрия Ермакова, Вильяма Каррика, Алфреда Лоренса, графа Ивана Ностица, Якова Лейцингера

- На фотографиях запечатлены виды Петербурга, Москвы, Новгорода, Архангельска, Ростова и других городов, а также аутентичная жизнь национальных окраин. Отдельные снимки посвящены крестьянским типам, уникальные изображения которых создал выдающийся мастер светописи Вильям Каррик. Его авторству также принадлежат живописные видовые и жанровые съемки русской деревни. Контрастом к изображениям простого люда являются снимки представителей правящего дома Романовых и великосветского сословия. В экспозицию включены отдельные снимки из знаменитого «Туркестанского альбома», выпущенного по распоряжению туркестанского генерал-губернатора фон Кауфмана, - анонсировали выставку в музее.

Выставка продлится до 21 августа. 12+