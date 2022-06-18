Где в Воронеже отключат горячую воду на неделе с 20 по 26 июня

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже коммунальщики продолжают готовиться к новому отопительному сезону. В связи с профилактическими работами на неделе с 20 по 26 июня отключение горячей воды ожидает более 180 зданий - в четырех районах города.

КОМИНТЕРНОВСКИЙ РАЙОН

С 20 июня

Московский проспект, 179а, 185, 179в, 179б

С 23 июня

ул. Миронова, 39,

Антонова-Овсеенко, 41

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН

С 21 июня

набережная Авиастроителей, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 38, 42, 44;

ул. Циолковского, 5а, 7/1, 7/2, 8;

переулок Ольховый, 2а, 2б, 2в, 2 г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9, 9а, 9б, 11, 13;

Ленинский пр., 3/2, 7/2, 7/3, 7/4; 11, 21, 25/1, 39, 43, 45а, 49, 59а, 61а, 65, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77;

переулок Парашютистов, 4, 10;

переулок Гвардейский, 2, 4;

ул. Мопра, 2а, 8б, 12а, 12б, 15, 15/1, 18б, 19/1, 75б;

ул. Нижняя, 73;

ул. Ленинградская, 82в.

С 23 июня

ул. Иркутская 1 ,3 , 5 , 9 , 13 , 15 ,17 , 19 , 21 , 23 , 27 ,68,70

ул. Иркутская 11

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

С 21 июня

ул. Теплоэнергетиков 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15б, 15в;

ул. Курчатова 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22а, 22б, 24, 26, 28, 28а, 32а, 36, 36а, 36б, 36в, 36г, 36д, 36е, 36и, 36л;

ул. Междуреченская 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1ж, 1з, 1и, 1е;

ул. Острогожская 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168у, 168с, 168р;

ул. Защитников Родины,1а,10а;

ул. Папова, 10;

ул. Заполярная, 1а, 7, 9;

ул. Киселёва, 17,19, 21;

ул. Северцева, 48;

ул. 232 Стр. Дивизии, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13,17, 19, 21, 21а, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 51;

ул. Латненская, 19;

ул. 9 Января, 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 241/6, 241/7, 241/8, 241/9, 241/10, 241/11, 241/14, 241/15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

С 21 июня

ул.Плехановской, 66.