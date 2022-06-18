В Воронеже ночью горел цех по обработке дерева

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Ночью 17 июня пожарные выезжали на Левый берег тушить цех по обработки дерева.

- Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 23.44. На ул. Черепанова, 1 в помещении цеха площадью 100 кв метров поврежден огнем сруб дерева. Три пожарных машины ликвидировали пожар через шесть минут после вызова. Из людей никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

В случае ЧП звоните «112» или «101», а также телефону доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.