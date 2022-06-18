В Воронеже довоенную ограду школы сносят из-за аварийного состояния

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Демонтаж ограждения школы №90, к которому привлекла внимание известная воронежская общественница Ольга Рудева (напомним, краевед сетовала о потере исторического наследия города, заметив, что ограде более ста лет) ведется планово – из-за аварийности объекта, сообщили в мэрии Воронежа.

- Школа не располагает документами, подтверждающими историческую ценность ограды. Соответствующие консультации администрацией учреждения были заблаговременно проведены. Вместе с тем, как отметила сама краевед, возраст школьной ограды внушительный. Аварийное состояние как кладки, так и металлических деталей представляет опасность, в первую очередь, для жизни и здоровья учащихся здесь детей. Руководством школы было принято решение о демонтаже старой ограды и установке нового забора, отвечающего всем требованиям безопасности. Администрация школы готова передать металлические элементы заинтересованной в возможной реставрации и последующем использовании стороне, - отметили в управлении образования и молодежной политики города.