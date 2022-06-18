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Происшествия18 июня 2022 11:56

Жительница Воронежа перевела мошенникам 1 млн рублей, испугавшись, что на нее возьмут кредит

За сутки жертвами аферистов стали 18 жителей региона
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

47-летняя жительница Воронежа попалась на старую схему развода мошенников.

Женщине позвонил "сотрудник службы безопасности банка" и напугал, что аферисты получили доступ к ее счету и оформили на нее кредит. Для идентификации в системе звонившийпопросил женщину рассказать о наличии у нее кредитных карт и остатке на них. Доверчивая дама выложила всю финансовую подноготную. Лже-сотрудник убедил ее перевести имеющиеся накопления на безопасный счет. И дама пошла к банкомату и перевела миллион на представленные реквизиты. А когда она попыталась связаться с сотрудником банка, телефон оказался отключен.

За 17 июня в полицию обратились 18 жителей Воронежской области, ставших жертвами дистанционных аферистов. Потерпевшие лишились в общей сложности более 2,2 млн рублей.