В Воронеже краевед пожаловалась на снос довоенной ограды

фото с личной страницы Ольги Рудевой Вконтакте

Днем 18 июня известная воронежская общественница и краевед Ольга Рудева привлекла внимание к сносу исторической ограды в Левобережном районе. Демонтаж ржавого ограждения и его каменного основания вокруг школы №90 (бывшей 41-й) начался утром в субботу.

- Сейчас на Героев Стратосферы сносят довоенную ограду возле 90-й школы. Почти сто лет заборчику, однако, - написала в своем аккаунте ВКонтакте Ольга Рудева. - Эту улицу, задуманную как южные ворота города, война пощадила, и сегодня она является «заповедником довоенного Воронежа».

Как посетовала краевед, "не надо Воронеж бомбить, сами управимся"...