Дружинники могли бы следить за тем, чтобы вандалы не ломали усы Котенку с улицы Лизюкова Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Коминтерновском районе Воронежа собирают народную дружину. Как сообщает управа района, вступить в нее могут жители с 18 лет. Для этого нужно подать заявление в администрацию Коминтерновского района на Московском проспекте, 19 а.

- Обязательным условием для вступления в НД является постоянная работа, совместно с сотрудниками полиции, по поддержанию общественного порядка в Воронеже. Дружинникам вручается удостоверение установленного образца, - отметили в управе.

Народная дружина в Коминтерновском районе действует около пяти лет.