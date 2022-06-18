Дружинники могли бы следить за тем, чтобы вандалы не ломали усы Котенку с улицы Лизюкова
Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
В Коминтерновском районе Воронежа собирают народную дружину. Как сообщает управа района, вступить в нее могут жители с 18 лет. Для этого нужно подать заявление в администрацию Коминтерновского района на Московском проспекте, 19 а.
- Обязательным условием для вступления в НД является постоянная работа, совместно с сотрудниками полиции, по поддержанию общественного порядка в Воронеже. Дружинникам вручается удостоверение установленного образца, - отметили в управе.
Народная дружина в Коминтерновском районе действует около пяти лет.