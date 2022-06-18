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Общество18 июня 2022 10:17

В Коминтерновском районе Воронежа собирают народную дружину

Вступить в ряды дружинников можно с 18 лет
Ярослав ИВАНОВ
Дружинники могли бы следить за тем, чтобы вандалы не ломали усы Котенку с улицы Лизюкова

Дружинники могли бы следить за тем, чтобы вандалы не ломали усы Котенку с улицы Лизюкова

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Коминтерновском районе Воронежа собирают народную дружину. Как сообщает управа района, вступить в нее могут жители с 18 лет. Для этого нужно подать заявление в администрацию Коминтерновского района на Московском проспекте, 19 а.

- Обязательным условием для вступления в НД является постоянная работа, совместно с сотрудниками полиции, по поддержанию общественного порядка в Воронеже. Дружинникам вручается удостоверение установленного образца, - отметили в управе.

Народная дружина в Коминтерновском районе действует около пяти лет.