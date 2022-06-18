В Воронеже ночью "Лада Приора" снесла мотоцикл: оба водителя в больнице

. Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП с двумя пострадавшими, которое произошло ночью на Левом берегу Воронежа. Около 23.40 на Ленинском проспекте, 126 столкнулись легковушка и мотоцикл.

По предварительным данным полиции, 23-летний водитель «Лады Приора», следовавший по Ленинскому проспекту в среднем ряду со стороны улицы Димитрова в сторону Минской, на регулируемом перекрестке с улицы Серафимовича поворачивал налево и врезался в левом ряду в попутный мотоцикл «БМВ S1000R», которым управлял 37-летний мужчина.

В результате ДТП оба водителя попали в больницу с травмами.

За 17 июня сотрудники ГИБДД зарегистрировали в Воронежской области 97 ДТП, в них пострадали девять человек и один погиб.