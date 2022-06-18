Воронежцев пригласили на "Ночь в Дивногорье"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

18 июня пройдет очередной фестиваль «Ночь в Дивногорье». В этом году праздник посвятили 350-летию со дня рождения Петра I и началу кораблестроения на воронежской земле.

Бесплатная часть фестиваля начнется на дивногорском подворье в полдень с выступление скоморохов и игр петровских времен.

В 14.00 стартует театрализованное представление «Как царь Петр по Дону ходил». До 18.00 можно поучаствовать в мастер-классах.

А в 19.00 начнется платная часть праздника - концерт ансамбля песни и пляски Черноморского флота. Коллектив, который в марте отметил 90-летие, выступит в Воронежской области впервые. 0+

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