Воронежский адвокат рассказал, как водителям получить компенсацию за поврежденные во время ливня машины

Водителю этой машины явно нужны деньги на ее ремонт. Фото: Артем ЦЫПАРКИН

Воронежский адвокат Николай Алимкин рассказал, как увеличить шансы на получение компенсации за повреждение машины во время сильного дождя, бушевавшего в столице Черноземья 13 июня. Теоретическая возможность добиться денег для ремонта есть, это подтвердили воронежские синоптики, не посчитавшие ливень стихийным бедствием.

- Для успешного доказывания причиненного ущерба нужно получить от ГИБДД или из полиции документ, подтверждающий факт повреждения автомобиля в конкретном месте и в конкретное время. Кроме того, необходимо иметь справку из Гидрометцентра о погодных условиях в день повреждения автомобиля. Крайне желательно также сделать фото и видеозапись состояния дороги, где произошло затопление автомобиля. Это нужно для того, чтобы подтвердить, что в момент затопления уровень воды вокруг автомобиля был очень высоким. Также желательно снять на видео режим работы ливневки, особенно если видно, что проходу воды через нее препятствует какой-либо мусор, - посоветовал Николай Алимкин.

Напомним, улицы столицы Черноземья оказались затоплены во время мощного дождя 13 июня. Многие машины получили гидроудар, а по крайней мере один автомобиль почти полностью ушел под воду.