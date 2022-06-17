Систему безналичных платежей «Тройка» внедрят во всех маршрутках Воронежа

Александр Гусев встретился с гендиректором "Сбер Тройки" Фото: предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области.

Систему безналичной оплаты проезда «Сбер Тройка» внедрят в маршрутках Воронежа, которые принадлежат коммерческим перевозчикам. Этот вопрос губернатор Александр Гусев обсудил с генеральным директором «Сбер Тройки» Валерией Матюхиной на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу, 17 июня.

Ранее терминалы для самостоятельной оплаты проезда установили в автобусах «Воронежпассажиртранса». Пока речь идет о 220 устройствах. С момента захода компании в Воронеж число таких платежей выросло на 35%.

Кроме того, на форуме заключено соглашение о сотрудничестве между Воронежской областью и Санкт-Петербургом. Документ подписали Александр Гусев и глава Петербурга Александр Беглов. Дорожная карта предусматривает реализацию инвестиционных проектов, развитие пассажирского транспорта, IT-сферы и информационных технологий, обмен опытом в сфере ЖКХ, здравоохранения, образования.

Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве также заключили с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко.

Напомним, делегация Воронежской области второй день принимает участие в 25-ом Петербургском экономическом форуме. Ранее глава региона обсудил реализацию новых инвестиционных проектов, договорился о совместной работе с сфере АПК с Белгородской, Тамбовской, Липецкой и Рязанской областями.