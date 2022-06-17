В Воронеже автоинспекторы снова проведут сплошные проверки

На одном из участков дороги в Воронеже будут останавливать всех водителей. Фото: из архива «КП»

В региональном ГИБДД сообщили, что в ночь с 17 на 18 июня в Воронеже снова проведут массовые проверки водителей для выявления грубых нарушений правил. Особое внимание уделят пьяницам за рулем.

«Сплошные» проверки подразумевают остановку сотрудниками ГИБДД всех автомобилей без исключения на заранее выбранном участке дороги. В том случае, если от водителя будет разить перегаром или его поведение покажется странным, ему предложат пройти алкотест или анализы на предмет возможного употребления наркотиков.

Неравнодушные граждане могут сообщить о пьяных или неадекватных водителях ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 112 (круглосуточно).

Напомним, во время предыдущих сплошных проверок удалось поймать находящегося в розыске преступника.