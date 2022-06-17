Воронежская область стала 11-ой в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата

Фото: Департамент экономического развития Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Воронежская область заняла 11 место в ежегодном Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Исследование провели специалисты АНО «Агентство стратегических инициатив». Результаты объявили во время Петербургского международного экономического форума в пятницу, 17 июня.

Лидерами в этом году стали Москва, республика Татарстан и Московская область.

Год назад Воронежская область заняла 13 строчку рейтинга. Ранее губернатор Александр Гусев ставил перед профильными чиновниками областного правительства задачу добиться того, чтобы регион вошел в 10-ку лидеров. К цели удалось приблизиться на две сточки. Координацией участия региона в рейтинге занимается департамент экономического развития.

Как ранее рассказал глава департамента Данил Кустов, у региона есть потенциал, чтобы повысить свои позиции в рейтинге. По итогам 2021 года объем инвестиций в основной капитал составил 286 млрд рублей, по сравнению с 2020 годом рост на 4,4%.

Потенциальные инвесторы могут рассчитывать на преференции, став резидентами Особой экономической зоны «Центр», ТОСЭР «Павловск» или индустриальных парков, которых в нашем регионе 5 (3 государственных). Кроме того, в планах создание двух новых ОЭЗ – в Подгоренском районе (производство стройматериалов) и в Борисоглебске (смешанная специализация).

Отметим, Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия властей по созданию благоприятных условий для бизнеса. Он основан на 67 показателях, характеризующих состояние развитие регуляторной среды, качество инфраструктуры и ресурсов и так далее.

Кроме того, на Петербургском экономическом форуме подвели итоги нового рейтинга SMART, подготовленного Ассоциацией инновационных регионов России. Рейтинг составлен на основе 14 показателей. К примеру, научное лидерство, медиаактивность, антикризисная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, а также инновационная политика. Воронежская область заняла 13 место.

Напомним, Петербургский международный экономический форум стартовал в северной столице 15 июня. В рамках форума губернатор Александр Гусев заключил ряд соглашений о сотрудничестве с другими регионами и представителями бизнеса.