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Происшествия17 июня 2022 15:56

В центре Воронежа водитель «Мицубиши» сбил женщину

ДТП случилось у ТЦ «Галерея Чижова»
Олег КУЗНЕЦОВ
"Настоящий Воронеж", В Контакте.

"Настоящий Воронеж", В Контакте.

Фото: другой источник.

В паблике «Настоящий Воронеж» появилось фото последствий ДТП, случившегося в центре столицы Черноземья, на дороге неподалеку от ТЦ «Галерея Чижова». На проезжей части сидит женщина, которую незадолго до этого сбил автомобиль. Очевидцы ДТП заявляют, что она переходила дорогу в неположенном месте.

В ГИБДД сообщили, что женщину сбил 20-летний юноша, руливший «Мицубиши». И подтвердили, что пешеход нарушила правила. Возраст женщины пока не назвали. Ее отвезли в больницу.