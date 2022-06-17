В центре Воронежа водитель «Мицубиши» сбил женщину

"Настоящий Воронеж", В Контакте. Фото: другой источник.

В паблике «Настоящий Воронеж» появилось фото последствий ДТП, случившегося в центре столицы Черноземья, на дороге неподалеку от ТЦ «Галерея Чижова». На проезжей части сидит женщина, которую незадолго до этого сбил автомобиль. Очевидцы ДТП заявляют, что она переходила дорогу в неположенном месте.

В ГИБДД сообщили, что женщину сбил 20-летний юноша, руливший «Мицубиши». И подтвердили, что пешеход нарушила правила. Возраст женщины пока не назвали. Ее отвезли в больницу.