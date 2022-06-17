В Воронежской области слесарь «Минудобрений» получил тяжелую травму в цеху

9 июня 31-летний слесарь-ремонтник, работающий в россошанском АО «Минудобрения», промывал цех, где производят аммиак. Под давлением сорвался шланг и сильно ударил мужчину по горлу. Слесарь получил сильный ушиб шеи и повреждение гортани. Медики признали травмы тяжелыми. Обстоятельства этого несчастного случая продолжают выяснять работники Гострудинспекции.

Напомним, 24 мая трагедия случилась в селе Красное Новохоперского района. Там 27-летний электрослесарь пятого разряда, работающий в ООО «Промэнергомонтаж», устанавливал крышки на электрические лотки. Участок, где он вел работы, оказался под напряжением. Мужчина получил смертельный удар током.