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Происшествия17 июня 2022 14:22

В Воронежской области в колодце нашли труп пенсионера

По предварительным данным, пожилого мужчину утопили
Юрий КОЗЛОВ
В этом колодце нашли тело пенсионера.

В этом колодце нашли тело пенсионера.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Во вторник, 15 июня, в колодце возле одного из домов села Верхняя Хава обнаружили труп 64-летнего местного жителя. Эксперты посчитали, что смерть мужчины была насильственной. По предварительным данным, его утопили.

Следователи-криминалисты осмотрели место ЧП, будут проведены необходимые судебно-медицинские экспертизы, в частности, для установления точной причины смерти пенсионера. Также допрашивают возможных свидетелей трагического происшествия, изъяты записи с местных камер видеонаблюдения. Сотрудники СК вместе с полицейским разыскивают преступника.

В то же время в пресс-службе регионального управления Следственного комитета опровергли слухи, что у мертвого тела пенсионера не было головы.