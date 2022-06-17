В Воронежской области в колодце нашли труп пенсионера

В этом колодце нашли тело пенсионера. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Во вторник, 15 июня, в колодце возле одного из домов села Верхняя Хава обнаружили труп 64-летнего местного жителя. Эксперты посчитали, что смерть мужчины была насильственной. По предварительным данным, его утопили.

Следователи-криминалисты осмотрели место ЧП, будут проведены необходимые судебно-медицинские экспертизы, в частности, для установления точной причины смерти пенсионера. Также допрашивают возможных свидетелей трагического происшествия, изъяты записи с местных камер видеонаблюдения. Сотрудники СК вместе с полицейским разыскивают преступника.

В то же время в пресс-службе регионального управления Следственного комитета опровергли слухи, что у мертвого тела пенсионера не было головы.