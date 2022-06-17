Воронежских детей приглашают поработать инженерами и архитекторами

Выставка продлится с 14 мая по 26 июня

Сесть за настоящий экскаватор? - Да!

Изучить постройку известных памятников архитектуры и искусства? - Обязательно!

Сделать свое ни на что не похожее сооружение? - Тоже можно!

А еще подружиться с миньонами, приручить зубастую акулу, сделать самый смешной снимок на огромном туалете, геройски попозировать с Железным человеком и множеством других персонажей. Организаторы выставки уверены: конструктор — это не только развитие мелкой моторики и воображения, но и образного мышления, логики, развитие памяти и аналитических способностей. Ну и конечно, терпению и трудолюбию. Кто собирал большие конструкторы знают, каково это!

Мастер классы на выставке - отдельный вид искусства, также основанный на внимании к деталям: идеальные пропорции дают в результате идеальный слайм, правильный настрой на аккуратность - и ребенок уже мастер в мыловарении, интерес к проводкам и аккумуляторам – значит вам точно на мастер-класс по изготовлению реактора Железного человека или светящегося меча.

Дети тут смогут попробовать себя в разных профессиях, а взрослые немного побыть детьми и пособирать конструктор.

Ежедневно с 14 мая по 26 июня

Центр Галереи Чижова, 3 этаж