В Воронеже мужчина залез в квартиру через окно и украл игровую приставку

Задержанному рецидивисту грозит до шести лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В четверг, 16 июня, в дежурную часть отдела полиции № 5 обратилась 30-летняя жительница Воронежа. Женщина заявила, что обокрали ее квартиру. Живет она в одной из многоэтажек на улице Домостроителей.

Оперативники выяснили, что во время отъезда владельцев квартиры вор залез внутрь через приоткрытое окно и украл игровую приставку, стоившую 15 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска посмотрели записи с камер видеонаблюдения и вскоре установили личность преступника и место, где его можно найти.

Вором оказался ранее судимый за совершение угона и грабежа 25-летний воронежец. Оперативники задержали его на территории Советского района и доставили в отдел полиции. Мужчина признал свою вину в краже и рассказал, что продал приставку случайному прохожему, а деньги успел потратить.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Рецидивисту грозит до шести лет лишения свободы. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Напомним, на днях на видео попали похождения гастролерши из Брянской области, которая обворовала две квартиры в Железнодорожном районе.