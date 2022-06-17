В Воронеже в котельной отключат газ из-за многомиллионных долгов

Представителям ООО "Светогор" придется либо платить, либо дальше производить отопление домов уже без газа. Фото: Олег ЗОЛОТО

В котельную ООО «Святогор» приостановят подачу газа. Решение объяснили накопившимися долгами. В «Газпром межрегионгаз Воронеж» утверждают, что они достигли суммы около 90 миллионов рублей. При этом, как будут возвращать эту солидную сумму, неясно. На балансе ООО «Святогор» находится одна котельная, которая поставляет отопление и горячую воду гражданам и социально-значимым объектам в микрорайоне «Электроника».

Поставщик газа заявил о постоянно идущих переговорах с ООО «Святогор», также долги взыскивают через суд. Тем не менее они накапливаются уже в течение восьми лет.

Сотрудники «Газпром межрегионгаз Воронеж» уведомили ООО «Святогор» и городскую администрацию о том, что газ отключат с 23 июня.

- Теплоснабжающим компаниям законодательно предписали иметь резервный вид топлива, который позволит в случае отсутствия газа перевести котельную на альтернативный теплоисточник. Поэтому сложностей по поставке горячей воды потребителям у ООО «Святогор» возникнуть не должно, – заявила заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» Людмила Ярчевская.