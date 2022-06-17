Воронежские полицейские установили причастность волгоградца к шести фактам мошенничества

В ходе расследования уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Волгограда воронежские полицейские выявили новых потерпевших от действий мошенника.

Напомним, мужчина совершал преступления дистанционно – звонил на мобильные телефоны людям, представляясь их племянников, сообщал, что совершил ДТП и необходимо урегулировать вопрос с сотрудниками ГИБДД о непривлечении его к ответственности. Потерпевшие переводили денежные средства собеседнику на банковскую карту. Таким образом он обманул несколько человек.

- В ходе дальнейшего расследования уголовных дел была установлена причастность фигуранта к совершению аналогичного преступления в отношении 44-летнего жителя Железнодорожного района. Действуя по отработанной схеме, злоумышленник в телефонном разговоре представился мужчине дальним родственником и попросил о финансовой помощи. Потерпевший перевел на указанные ему реквизиты 30 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД по области.

Полицейские установили причастность подозреваемого к совершению шести эпизодов мошенничества, ущерб от которых составил около 200 тысяч рублей.

Подозреваемый заключен под стражу.