В Воронеже на фото попало редкое для лета оптическое явление – солнечное гало

кадр с видео в группе "Настоящий Воронеж" ВКонтакте. Фото: другой источник.

Воронежцы заметили в небе круг с двойным свечением. Фото необычного оптического явления появились в местных соцсетях. По-научному это называется гало. В древности это природное явление считали предвестником каких-либо бедствий. Современная наука полагает, что возникает такой эффект чаще всего зимой из-за преломления света в кристалликах льда.

Летом гало наблюдают гораздо реже. Причин его возникновения может быть несколько – и преломление света через перисто-слоистые облака, либо через дождевые капли в воздухе и воздействие пыли. А может совпасть и несколько таких факторов.