Воронежцев приглашают на танцы в парк "Орленок"

В парке «Орленок» начинается летний сезон танцев, сообщили в администрации места отдыха. Открытие сезона состоится 17 июня в 19.00. В этот день на площадке у фонтана пройдет первая тренировка желающих потанцевать и зарядиться энергией.

В течение всего лета встречи танцоров будут проходить по пятницам в том же месте и в то же время.

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