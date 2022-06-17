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Спорт17 июня 2022 10:56

Воронежский «Факел» официально приняли в российскую Премьер-лигу

Противников включения нашей команды в элитный дивизион отечественного футбола не было
Юрий КОЗЛОВ
группа ФК "Факел" ВКонтакте.

группа ФК "Факел" ВКонтакте.

Фото: другой источник.

В четверг, 16 июня, состоялось общее собрание российской Премьер-лиги (РПЛ). На нем рассматривали вопрос включение в нее новых клубов. Представители старожилов РПЛ единогласно согласились с решением принять в лигу «Факел», «Торпедо» и «Оренбург».

В официальном сообщении на сайте Премьер-лиги сообщили, что клубы включили в состав РПЛ после изучения предоставленных ими документов. Это косвенное свидетельство того, что гарантии по подготовке Центрального стадиона профсоюзов к сезону участников собрания удовлетворили.

Напомним, ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев поставил задачу привести главную спортивную арену Воронежа в соответствие с требованиями Премьер-лиги до 1 июля. Сейчас на Центральном стадионе профсоюзов идут активные работы. Пришлось даже временно закрыть расположенный рядом фан-шоп «Факела», чтобы не мешать покраске осветительных мачт.