Воронежский «Факел» официально приняли в российскую Премьер-лигу

группа ФК "Факел" ВКонтакте. Фото: другой источник.

В четверг, 16 июня, состоялось общее собрание российской Премьер-лиги (РПЛ). На нем рассматривали вопрос включение в нее новых клубов. Представители старожилов РПЛ единогласно согласились с решением принять в лигу «Факел», «Торпедо» и «Оренбург».

В официальном сообщении на сайте Премьер-лиги сообщили, что клубы включили в состав РПЛ после изучения предоставленных ими документов. Это косвенное свидетельство того, что гарантии по подготовке Центрального стадиона профсоюзов к сезону участников собрания удовлетворили.

Напомним, ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев поставил задачу привести главную спортивную арену Воронежа в соответствие с требованиями Премьер-лиги до 1 июля. Сейчас на Центральном стадионе профсоюзов идут активные работы. Пришлось даже временно закрыть расположенный рядом фан-шоп «Факела», чтобы не мешать покраске осветительных мачт.